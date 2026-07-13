Una conductora fue víctima de un carjacking durante la noche del domingo mientras se encontraba detenida en la carretera PR-167, a la altura del barrio Nuevo en Bayamón, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, el robo fue reportado a eso de las 11:24 p.m.

La querellante relató que dos individuos se le acercaron y, mediante amenaza e intimidación, la despojaron de su vehículo. Los sospechosos se llevaron su Toyota Corolla blanco, del año 2024 y con la tablilla KMF-098.

La víctima no sufrió daños físicos durante el incidente.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.