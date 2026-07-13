Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras un accidente de motora ocurrido durante la noche del domingo en la carretera PR-693, en Dorado, informó la Policía.

Según la investigación preliminar de agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, el accidente se reportó a eso de las 7:09 p.m. a la altura del kilómetro 11.2.

De acuerdo con las autoridades, el conductor de una motora Taizhou Zhilong, modelo 2024, transitaba por la mencionada vía cuando perdió el control y dominio del manubrio, lo que provocó que impactara una isleta.

A consecuencia del impacto, el conductor y la pasajera salieron expulsados de la motora.

La Policía indicó que el conductor sufrió heridas de gravedad, mientras que la pasajera murió en el lugar del accidente.

El caso es investigado por el agente Emilio Vélez junto a la fiscal Rosaura González, quien ordenó la ocupación de la motora como parte de la pesquisa.