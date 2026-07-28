El licenciado Leo Aldridge radicó demandas por separado contra el presentador Rubén Sánchez y contra Televicentro of Puerto Rico LLC, que opera como WAPA Media Group la estación WKAQ 580, por un incidente ocurrido en agosto de 2025, cuando el presentador presuntamente le profirió insultos durante una transmisión en vivo.

Según la demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra Sánchez, la acción legal responde a un presunto “ataque deliberado, abusivo, premeditado y públicamente transmitido” a la reputación de Aldridge.

El documento sostiene que, mientras el abogado participaba en el programa de análisis político WKAQ Analiza junto al licenciado Carlos Díaz Olivo, en ausencia de Luis Pabón Roca, Sánchez presuntamente miró a Aldridge desde la cabina de transmisión y le hizo un gesto obsceno al extenderle el dedo del medio de forma “deliberada y hostil”. Posteriormente, irrumpió en la programación y lo llamó “pendejo” al aire.

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BREAKING- En medio del programa radial @WKAQ580 Analiza, donde estaba de invitado @leoaldridgepr, el presentador Rubén Sánchez irrumpió en el estudio para insultarlo al aire. El director de contenido de la estación pidió disculpas, así como Carlos Díaz Olivo. #PuertoRico #Radio pic.twitter.com/2wo66OLBRz — Robby Cortés🇵🇷 (@RobbyCortes) August 29, 2025

“Mientras la transmisión de WKAQ Analiza continuaba en vivo al aire, Sánchez utilizó sus credenciales de la emisora para abrir la puerta de la cabina de transmisión y entró al estudio a un programa ajeno al suyo, en el cual no tenía ninguna participación, y con el único propósito de injuriar al Demandante. Una vez dentro, y mientras los micrófonos estaban en vivo y transmitiendo a la audiencia de WKAQ 580, hecho que Sánchez conocía, éste le gritó directamente al Demandante con hostilidad, agresividad y en tono amenazante: “Tú eres un pendejo”, “No te metas conmigo”, “Pendejo”, “No te metas conmigo”, “Pendejo”, “En la cara”, narra la demanda.

Por el incidente, Aldridge solicita en la demanda federal contra Televicentro y en la presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra Sánchez, una indemnización no menor de $1 millón. Además, reclama el pago de honorarios de abogado.

“El ataque no fue un comentario periodístico ni una expresión relacionada a discusión pública alguna. Fue una agresión personal, intencional y premeditada contra la reputación y la dignidad del Demandante, a gritos, frente a un micrófono abierto y en transmisión en vivo”, agrega una de las demandas.

Tras el incidente, Sánchez permaneció fuera del aire por más de dos semanas. A su regreso al programa WKAQ en la Mañana, el 22 de septiembre de 2025, el presentador ofreció una disculpa pública dirigida a Aldridge al inicio de la transmisión.

“Deseo expresar mis más sinceras disculpas por el lamentable incidente ocurrido con el licenciado Leo Aldridge. Reconozco que no debió suceder; y lamento, lo lamento profundamente. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es inaceptable y no tiene cabida en nuestra sociedad ni en espacios donde debe primar el respeto”, expresó Sánchez entonces.