La fiscalía radicó este miércoles siete cargos criminales por ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales y apropiación ilegal agravada, contra Carlos Silva Suárez, alias “El Carlitos”, de 42 años, quien fue excarcelado para enfrentar nuevas acusaciones.

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre el 9 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, en las tiendas Marshalls de los centros comerciales Plaza Río Hondo y Rexville Plaza, en Bayamón, donde el imputado se apropió de mercancía sin pagar por ella.

Silva Suárez fue excarcelado para participar en varias ruedas de confrontación en las que fue identificado como el autor de los hechos.

Al confinado Carlos R. Silva Suárez, se le radicaron nuevos cargos por ratería y apropiación ilegal. ( Suministrada por la Policía )

El agente Luis Rivera Torres, adscrito al Precinto de Bayamón Norte, consultó el caso con el fiscal Johan Rosa Rodríguez, quien radicó los cargos correspondientes.

La prueba fue presentada ante la jueza Aida Meléndez Juarbe, quien le impuso una fianza global de $80,000 y ordenó su reingreso en prisión.