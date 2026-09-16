La niña de ocho años que fue hallada esta madrugada caminando sola por el kilómetro 12.8 de la carretera PR-185, en el barrio Cedros, en Carolina, se encuentra con sus padres en el Hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico donde es evaluada por pediatras.

El comisionado de la Policía Municipal de Carolina, Rubén Moyeno, detalló que a eso de las 4:47 a.m. de hoy, miércoles, un ciudadano observó la menor caminando sin ropa por la carretera y les dio aviso. La patrulla estaba relativamente cerca y de inmediato tomaron acción.

“La nena tiene una condición de autismo nivel tres, la nena está tranquilita como si no hubiese pasado nada”, la describió Moyeno, en entrevista con Primera Hora.

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La menor recorrió una distancia no muy lejana a su hogar cuando fue encontrada. Se cree que mientras los padres dormían salió sola del hogar.

“Ella está en una condición estable, ya papá y mamá está en la sala de emergencias. El Departamento de la Familia está haciendo lo propio ya también fue el Cuerpo de Investigación Criminal asumió jurisdicción en el caso”

La pareja tiene una bebé de 15 meses la cual fue requerida por el Departamento de la Familia para realizar la investigación de rigor para detectar o descartar si hay algún tipo de señales de negligencia.