Un hombre que transitaba en un vehículo BMW color negro fue fue asesinado frente al residencial Alturas de Cupey, en la carretera PR-199, en San Juan, informó la Policía al ampliar los detalles del asesinato reportado ayer.

Según la información preliminar, los hechos se reportaron a eso de las 6:18 p.m. del martes. El hombre fue baleado en el lugar y, tras recibir una llamada de alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, agentes se movilizaron hasta la escena.

El occiso no ha sido identificado. Fue descrito como un hombre de tez blanca, ojos marrones, cabello corto, marrón y ondulado, y con chiva. Se estimó que pesaba aproximadamente 180 libras y medía 5 pies con 10 pulgadas.

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Vestía un calzoncillo negro con la palabra “SUPREME”, una camiseta tipo T-shirt azul con el logo de un oso, un pantalón corto multicolor con diseño de rosas, calzado deportivo Nike negro y rojo, y medias largas negras Nike. Además, tenía pantallas doradas con piedra blanca en ambas orejas y múltiples tatuajes en la pierna izquierda.

La agente Jonnelys De La Cruz Ramos, adscrita a la División de Homicidios de San Juan, junto al fiscal Juan Mencacci Bagú, se hizo cargo de la pesquisa.