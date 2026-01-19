Durante la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó que se expidieron 45 boletos que suman $13,150 por violaciones a las leyes y reglamentos de navegación en la bahía de San Juan.

Las multas fueron emitidas por diversas violaciones, entre ellas motoras acuáticas sin equipo de emergencia, como salvavidas o luces de bengala; embarcaciones con marbetes expirados; personas navegando sin licencia; y ‘charters’ operando sin permisos correspondientes.

El Cuerpo de Vigilantes realizó 65 abordajes a embarcaciones y 49 intervenciones desde el jueves hasta la medianoche del domingo, como parte del Plan Interagencial de Seguridad en coordinación con el Municipio de San Juan. ( Suministrada )

Según explicó el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, los miembros del Cuerpo de Vigilantes, incluyendo la Unidad Marítima, realizaron 65 abordajes a embarcaciones y 49 intervenciones desde el jueves hasta la medianoche del domingo, como parte del Plan Interagencial de Seguridad en coordinación con el Municipio de San Juan.

“El DRNA tiene como misión la protección del ambiente y que la ciudadanía disfrute de nuestros extraordinarios recursos naturales. Por eso, tomamos las medidas necesarias para la protección de ambos. Como parte del Plan Interagencial de Seguridad para las Fiestas de la Calle San Sebastián y en colaboración con el Municipio de San Juan, desde el pasado jueves en horas de la madrugada, miembros del Cuerpo de Vigilantes han estado realizando patrullaje preventivo en la bahía de San Juan”, expresó Quiles en declaraciones escritas.

Además de las intervenciones en el agua, los vigilantes inspeccionaron comercios de alquiler de motoras y ‘charters’ de lanchas que transportan pasajeros durante las fiestas.

“Reitero mi agradecimiento al trabajo que hicieron todos los miembros del Cuerpo de Vigilantes en este histórico esfuerzo de asegurar que todos los que navegan por la bahía de San Juan para las Fiestas lo hicieran bajo las leyes y reglamentos vigentes“, sostuvo el secretario.