Un hombre fue asesinado cerca de la playa Puerto Nuevo, en Vega Baja, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el crimen fue reportado a las 2:34 a.m. de este miércoles en la carretera PR-692, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre una situación en el área.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo baleado. Al momento, la víctima no ha sido identificada.

La investigación quedó a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, en coordinación con el fiscal de turno.

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