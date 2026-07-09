Una balacera registrada anoche frente a una residencia en la calle Tamarindo de la urbanización Culebrinas, en San Sebastián, dejó un hombre muerto y otro herido, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 11:30 p.m., cuando un vehículo compacto de color azul pasó por el lugar y, desde su interior, realizaron múltiples disparos. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.

La ráfaga de disparos alcanzó a Enrique Vargas Farías, de 33 años, quien murió mientras era transportado a un hospital.

En el incidente también resultó herido un hombre de 52 años, quien recibió atención médica en un hospital de la región. El médico de turno indicó que presentaba una herida de bala con entrada y salida en la pierna derecha.

La investigación está a cargo de la fiscal Paola Reyes Rúa, en conjunto con el agente Israel López, del Distrito de San Sebastián, y el agente Gilberto Zapata Yépez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, bajo la supervisión del capitán Luis Doménech Miranda.