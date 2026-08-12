Un hombre fue asesinado anoche frente a una residencia en la urbanización Valencia, en Hato Rey, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, a eso de las 10:10 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre una persona herida de bala en la calle Arnedo.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al hombre con heridas de bala. Paramédicos lo transportaron en ambulancia hasta una institución hospitalaria, donde posteriormente se informó su muerte debido a las heridas sufridas.

Por el momento, la víctima no ha sido identificada.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en conjunto con el fiscal de turno, asumieron la pesquisa.