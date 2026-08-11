Un vecino de la urbanización Villa Cristiana, en Loíza, radicó hoy, martes, una querella por la apropiación ilegal de sus armas de fuego del interior de su vehículo estacionado en el patio interior.

Según alegó el perjudicado, quien tiene licencia de portación de arma vigente hasta el 12 de marzo de 2028, que alguien le ocasionó daños al cristal del conductor de su automóvil Toyota Corolla, color gris y del año 2022, y obtuvieron acceso a su interior.

Luego, del baúl, se apropiaron de sus cuatro armas de fuego, descritas como un rifle Century Arms modelo WASR10 calibre 7.62.39; y tres pistolas, una Century Arms modelo Draco Tac calibre: 7.62x39; una segunda Glock modelo G19X calibre 9mm y la tercera Diamondback DB15 calibre: .223.

El querellante valoró las armas de fuego en $6,000 aproximadamente.

Personal de la División de Servicios Técnicos de Carolina levantaron huellas del vehículo y tomaron 40 fotos, como evidencia.

Además, se ocupó una munición calibre 7.62 frente a la residencia.

El caso se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Carolina.