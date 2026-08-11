Tres enmascarados armados asaltaron esta madrugada la gasolinera Texaco Palmas Station, localizada en Cataño, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los asaltantes vestidos de negro entraron en el establecimiento y uno de éstos le apuntó a una empleada con un arma de fuego para apropiarse de $2,000 en efectivo.

También le apuntaron con una pistola a un ciudadano al que le manifestaron que mirara hacia el frente y siguiera jugando en una máquina tragamonedas.

Los delincuentes abandonaron el lugar en una guagua tipo van y color blanco.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.