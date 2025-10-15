Un joven fue asesinado y otro resultó herido de bala anoche en los predios del residencial Luis Muñoz Morales, en Cayey, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente, ocurrido alrededor de las 9:23 p.m. del martes.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a dos hombres con heridas de bala. Ambos fueron transportados a un hospital del área, donde uno de ellos, identificado como Edgardo A. López Santiago, de 18 años, falleció a causa de los traumas recibidos. El otro perjudicado, de 19 años, fue recluido en condición estable.

Relacionadas

  1. Acusan a un hombre por ataque a machetazos contra sexagenario en medio de trifulca por carretón de comida

  2. Acusan administrador de condominio en Guaynabo por fraude

  3. Acusan hombre de 71 años por asesinato en égida de Caguas

  4. Atropellan peatón frente a Santa Rosa Mall en Bayamón

  5. Alza sin precedentes de fraude financiero contra adultos mayores

El agente Reimundo Quiñones, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, junto a la fiscal Dailuz Rivera y personal del Instituto de Ciencias Forenses, se encuentran a cargo de la investigación.