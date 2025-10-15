Un joven fue asesinado y otro resultó herido de bala anoche en los predios del residencial Luis Muñoz Morales, en Cayey, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente, ocurrido alrededor de las 9:23 p.m. del martes.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a dos hombres con heridas de bala. Ambos fueron transportados a un hospital del área, donde uno de ellos, identificado como Edgardo A. López Santiago, de 18 años, falleció a causa de los traumas recibidos. El otro perjudicado, de 19 años, fue recluido en condición estable.

El agente Reimundo Quiñones, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, junto a la fiscal Dailuz Rivera y personal del Instituto de Ciencias Forenses, se encuentran a cargo de la investigación.