Un menor de 15 años resultó herido de bala durante la madrugada de este martes, luego de que presuntamente quedara en medio de un tiroteo en el residencial Pedro Rosario Nieves, en Fajardo, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación preliminar, una llamada desde una institución hospitalaria, recibida a eso de las 12:15 a.m., alertó sobre la llegada del menor con una herida de bala en el área de la oreja izquierda.

La madre del perjudicado relató a los agentes que salía de su apartamento junto a sus hijos cuando escuchó varios disparos provenientes de un vehículo en movimiento. Fue en ese momento que el adolescente resultó herido.

El doctor que atendió al menor indicó que se encontraba en condición estable, por lo que fue dado de alta.

La pesquisa fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo.