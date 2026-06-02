Un motociclista de 29 años murió anoche tras chocar contra una guagua de la Autoridad de Carreteras y Transportación en Hato Rey, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:00 p.m. en el kilómetro 1.9 del expreso PR-18, a la altura de la salida hacia la avenida Manuel Domenech.

Según la información preliminar, Calvin Antonio Túa Santiago conducía una motora Honda XR650 del año 2024 cuando impactó la parte posterior de una guagua Ford F-250 perteneciente a la agencia.

A causa del choque, Túa Santiago sufrió heridas de gravedad y fue transportado en ambulancia a una institución hospitalaria. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el doctor de turno certificó su muerte posteriormente.

La investigación del accidente estuvo a cargo del agente Brian Sanabria, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión a la fiscal Ana María Del Mar Ortiz.