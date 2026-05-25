Un motociclista quedó recluido en el hospital por las heridas de gravedad que recibió tras accidentarse en Aibonito.

Agentes de la Policía investigaron el accidente ocurrido en la madrugada de este lunes en la carretera PR-14, kilómetro 50.6 en el área del pueblo del mencionado municipio.

De acuerdo a la información preliminar, Addiel O. Ortiz Santiago, de 22 años, conducía la motora a una velocidad la cual no le permitió el control y dominio de la misma, dando a lugar que por tal descuido y negligencia impactará un poste de metal.

Ortiz Santiago fue transportado al Hospital Menonita en Aibonito en condición crítica y, posteriormente, fue llevado al Centro Médico en Río Piedras.

El agente Luis A. Santiago, adscrito a Patullas de Carreteras Aibonito, junto a la fiscal Ámbar Ramos, se hicieron cargo de la investigación.