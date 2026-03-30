Un joven motociclista de 18 años resultó gravemente herido la noche del domingo tras perder el control de su motora y chocar contra un vehículo en Barranquitas, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó a eso de las 7:10 p.m. en la carretera 152, ramal de la avenida Zayas Green, a la altura del kilómetro 3.1.

Según la investigación preliminar, Yaniel Alexander Sánchez realizaba maniobras de elevación de rueda —conocidas en inglés como “wheelie”— cuando perdió el dominio de la motora, cruzó al carril contrario y chocó con un vehículo Suzuki Jimny blanco, conducido por Armando Pérez Ortiz, de 47 años.

El impacto provocó que el joven saliera expulsado al pavimento, sufriendo múltiples traumas. Fue atendido por paramédicos de Emergencias Médicas Municipal y referido en condición crítica a Río Piedras.

La fiscal María Varas García dio instrucciones de documentar la escena, mientras que la sargento Nathalie R. López Colón, de la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, y la agente Glenda Vázquez, de la División de Servicios Técnicos, se hicieron cargo de la investigación.