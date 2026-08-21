Un hombre de 36 años, residente del estado de Texas, murió ahogado anoche tras ser encontrado en el área de la piscina del Hotel Condado Plaza, en San Juan, informó la Policía.

El fallecido fue identificado como Samuel Enríquez Nieves, según el informe policíaco.

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 9:21 p.m. Al llegar los agentes municipales de San Juan, encontraron a Enríquez Nieves tendido en el suelo, cerca de la piscina.

Paramédicos municipales lo transportaron al Hospital Ashford Presbyterian, donde un doctor certificó que no presentaba signos vitales.

La agente Oneylis Chevalier realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. La pesquisa continuará junto a la fiscal María Teresa Soler.