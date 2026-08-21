Un joven fue asesinado por impactos de bala anoche dentro de un automóvil frente al bar Los Almendros ubicado en la calle Santa Catalina del barrio Pitahaya, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:39 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre detonaciones en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron en el interior de un vehículo marca Toyota Yaris color azul el cuerpo baleado de Brian Rosario Collazo, de 24 años y vecino del barrio Olimpo en Guayama.

El occiso, que estaba desempleado, poseía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

El motivo del crimen continúa bajo investigación.

La agente Niviana Cartagena, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, junto al fiscal Carlos Ojeda Marín, están a cargo de la pesquisa.