El capitán de un catamarán murió ahogado la noche del miércoles en la bahía Ensenada Honda, en Culebra, según informó la Policía de Puerto Rico.

El fallecido fue identificado como Pedro Rafael Ortiz Cheverón.

Según el informe policíaco, el incidente fue reportado a eso de las 9:43 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre la situación.

Al llegar los agentes al lugar, les indicaron que el capitán de un catamarán se lanzó al agua al ver que otra embarcación estaba a la deriva. Ortiz Cheverón solicitó un salvavidas, pero al ser lanzado, se hundió inmediatamente y no volvió a ser visto.

Tras una búsqueda en el área, su cuerpo fue localizado flotando en el agua.

Agentes adscritos al distrito de Culebra atendieron la situación inicialmente, mientras que agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo asumieron la pesquisa.