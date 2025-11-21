La Policía investiga las circunstancias en las que una conductora murió, luego que impactara un árbol, en hechos reportados a eso de las 5:15 de la tarde en el barrio Cordilleras de Ciales.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un caso médico, a la altura de la carretera 146, kilómetro 21.6, en el mencionado barrio. Al llegar al lugar, los agentes se toparon con un vehículo, descrito como una Nissan Rogue color vino que había impactado un árbol.

En el interior hallaron el cuerpo de la conductora. Hasta el momento se desconoce si la mujer murió por traumas sufridos durante la colisión o si sufrió algún percance de salud. Agentes de la división de Patrullas de Carretera de Manatí se hicieron cargo de la pesquisa.