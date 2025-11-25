La Policía informó el lunes que fue localizada la adolescente Valeria Maldonado Martínez, de 17 años, quien había sido reportada desaparecida desde la semana pasada en Toa Baja.

Según la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas del SAIC, la joven fue encontrada en buen estado, por lo que se dejaron sin efecto las labores de búsqueda que se mantenían activas desde el 19 de noviembre, cuando su madre, Vanya Martínez Cruz, notificó su desaparición.

Valeria había sido vista por última vez el 16 de noviembre en el condominio Parque de Las Gaviotas. De acuerdo con las cámaras del área, abordó un vehículo blanco antes de perderse su rastro.

Las autoridades recordaron que cualquier información relevante sobre otros casos puede ser canalizada mediante la línea confidencial del Negociado de la Policía al 787-343-2020 o al 787-269-2424, extensiones 1451 y 1452.