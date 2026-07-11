Un hombre de 65 años que resultó agredido en una pelea entre vecinos registrada el pasado 5 de mayo falleció, por lo que la Policía reclasificó los hechos como un asesinato.

Los hechos ocurrieron en la calle 5, de la urbanización Villa Real, en Vega Baja.

“Según se informó, en el lugar se suscitó una discusión entre vecinos, escalando a un forcejeo físico donde ambos se agredieron con los puños. No obstante, durante la investigación de la Policía, se determinó que quien golpeó primero fue Juan Carlos Figueroa y como resultado del incidente, la víctima, Luis M. Pagán Negrón, de 65 años, fue transportado y admitido en Centro Médico de Río Piedras con contusiones, fracturas craneales y faciales”, detalla el informe policiaco.

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El fallecimiento del hombre ocurrió el pasado 1 de junio de 2026. No obstante, no fue hasta este sábado que la Policía dio cuenta del fallecimiento y de que el Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos (CAICED), que forma parte de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía de Puerto Rico, reclasificó el caso como un asesinato.

El agente Miguel Barreto, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, y la fiscal Yarelis Sánchez Courney se encuentran a cargo de la pesquisa.

Se informó que Pagán Negrón tenía un expediente criminal del año 2016. No se precisaron los delitos.