Un hombre de 37 años murió en la mañana de este sábado, mientras realizaba labores en una estructura superior de la cancha de baloncesto de la urbanización El Cortijo, en Bayamón, y pisó una plancha del techo que le provocó que cayera al vacío.

La Policía informó que el “incidente desgraciado” se reportó a las 8:24 a.m.

“De acuerdo con la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada a través del Sistema (de Emergencias) 9-1-1, alertando sobre una caída en el lugar, personal de la Policía Municipal localizó a un hombre identificado como Jesús A. Andino Guzmán de 37 años, que según se dijo, mientras se encontraba haciendo labores en la estructura superior del lugar, pisó una plancha del techo, cayendo al vacío”, detalla el informe policiaco.

En el lugar se presentó un equipo de la Unidad de Rescate y del Cuerpo de Bomberos y paramédicos municipales, quienes certificaron la ausencia de signos vitales.

El agente Alex Vázquez, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón, y el fiscal Alberto Cruz se hicieron cargo de la investigación.