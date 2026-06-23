Un incidente desgraciado se registró en horas de la tarde del lunes en Peñuelas, donde un hombre murió tras caer con su vehículo por un risco en el sector Cerro Los Cabros del barrio Cuevas.

Según informó la Policía, una llamada al distrito policíaco alertó sobre la situación, lo que movilizó a los agentes hasta el lugar de los hechos.

El perjudicado sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre la identidad del fallecido ni las posibles causas del incidente.

La investigación está a cargo de la agente Ángela Vega, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, en unión al fiscal de turno.