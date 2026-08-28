Una mujer de 71 años murió tras un incendio registrado durante la madrugada de hoy, viernes, en una residencia ubicada en el barrio Gato, sector Archilla, en Orocovis, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada alertó a agentes del distrito de Orocovis sobre un incendio en una vivienda cerca de las 12:45 a.m., en la carretera PR-155, kilómetro 31.9 interior.

Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron una residencia de concreto incendiada y, en su interior, el cuerpo calcinado de una mujer de 71 años.

La identidad de la víctima no ha sido divulgada por las autoridades.

En la escena trabajan el agente Alex Torres, del distrito de Orocovis; el agente José Vázquez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito; personal de Servicios Técnicos, el Negociado del Cuerpo de Bomberos y Emergencias Médicas, junto con la fiscal Lourdes Cruz.