Una mujer falleció y un hombre resultó gravemente herido luego de que el vehículo en el que viajaban se estrellara contra un árbol durante la madrugada de hoy en la carretera 734 del barrio Arenas, en Cidra.

Según el informe preliminar de la Policía, el accidente ocurrió a eso de las 12:09 a.m. cuando el conductor de un vehículo Polaris Slingshot del año 2016, color gris, transitaba junto a una mujer en dirección de este a oeste por la mencionada vía.

Al llegar al kilómetro 6.4, el conductor presuntamente manejaba a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante, por lo que el vehículo se salió de la vía y terminó impactando un árbol ubicado en el área verde.

PUBLICIDAD

Como consecuencia del choque, el conductor, quien no había sido identificado al momento del informe, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a Centro Médico para recibir atención médica.

Mientras, la mujer que viajaba como pasajera falleció en el lugar debido a las heridas recibidas. Familiares la identificaron como Yarelis Maldonado Colón, de 34 años, residente de Cidra.

La investigación quedó a cargo de la agente Ana Rosario, bajo la supervisión del sargento Luis Crespo, ambos adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Caguas, junto a la fiscal Denis Soto, de la Fiscalía de Caguas.

La fiscal ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado correspondiente.