Un hombre de 75 años murió anoche tras haber sido atropellado mientras caminaba por la carretera PR-3, en jurisdicción de Río Grande, informó la Policía.

El accidente se registró a eso de las 7:30 p.m. de ayer, jueves.

“Según información preliminar y de la investigación realizada, surge que mientras el conductor, de 42 años, transitaba por el carril izquierdo en dirección de oeste a este, al llegar al kilómetro 30.0, jurisdicción de Río Grande, impactó con la parte frontal derecha de su vehículo Mitsubishi Outlander, año 2022, tablilla JXW‑386, a un peatón, identificado como Antonio Viera Figueroa, de 75 años y residente del mismo municipio", detalló la Policía en su informe.

A consecuencia del impacto, el peatón sufrió lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Se informó que al conductor se le realizó la prueba de aliento para detectar consumo de alcohol y resultó negativa.

La agente Olga Cordero González, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras del área de Fajardo, y el fiscal de turno investigan.