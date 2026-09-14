Un peatón murió durante la madrugada de este lunes tras ser impactado por una guagua en la autopista PR-53, en Ceiba, informó la Policía.

Según la información preliminar, el accidente ocurrió a eso de las 12:10 a.m., en el kilómetro 4.5 de la referida vía.

El vehículo involucrado fue una BMW X5 gris, del año 2018, cuyo conductor impactó al hombre mientras este cruzaba la carretera.

El peatón, que no ha sido identificado, falleció en el lugar.

El conductor permaneció en la escena, indicó la Uniformada.

El agente Dionisio Molina, adscrito a Autopistas Ceiba, se hizo cargo de la investigación junto a la fiscal Sandra Cortés, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para los trámites correspondientes.