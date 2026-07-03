Las autoridades se movilizaron esta mañana a la urbanización Santiago Veve Calzada, en Fajardo, donde encontraron a una mujer con una herida en la cabeza, presuntamente propinada en medio de un incidente de violencia doméstica.

Según informes preliminares de la oficina de prensa de la Policía, esta madrugada, a eso de las 3:00 a.m. un hombre llegó a un cuartel de Carolina, donde notificó que había agredido a su pareja con un martillo y se entregó.

Los patrulleros de Fajardo verificaron preliminarmente la residencia de la perjudicada, pero esta no respondió. También visitaron hospitales, sin embargo, no la localizaron.

Al verificar nuevamente en su residencia con las llaves del hombre en custodia, encontraron a la víctima en su cama herida de gravedad, por lo que fue trasladada en ambulancia a un hospital. Su condición es crítica.

La División de Homicidios del CIC de Fajardo junto al fiscal de turno se unieron a la investigación. Se activó el protocolo correspondiente.