Una mujer resultó herida esta madrugada tras ser atacada por otra fémina con un objeto punzante en un negocio ubicado en la avenida Borinquen, en Barrio Obrero.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los hechos fueron reportados a eso de la 1:37 a.m.

Según la querellante, mientras se encontraba en el establecimiento, otra mujer se le acercó y comenzó a alterarle la paz. Acto seguido, la presunta agresora la hirió con un objeto punzante en el brazo derecho y la rodilla derecha.

Paramédicos trasladaron a la perjudicada a la sala de emergencias de un hospital del área, donde recibió atención médica. Al momento, su condición fue descrita como estable.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Bryan Medina, adscrito al precinto de Barrio Obrero. El caso fue referido al personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.