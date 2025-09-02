Una mujer que transitaba en una motora murió en un accidente de tránsito reportado a las 12:37 de la madrugada de este martes en el kilómetro 16.3 de la carretera PR-1, intersección con la PR-177, frente a la Universidad Interamericana en Cupey, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el conductor de un automóvil Toyota Corolla, color gris y del 2023, identificado como José Berríos Suárez, de 49 años y residente en Guaynabo, transitaba a una velocidad mayor a la permitida por ley.

Como consecuencia de esta acción negligente, impactó con el parachoque frontal izquierdo la parte posterior de una motora marca Class Motorcycle, que transitaba en la misma dirección.

PUBLICIDAD

La conductora de la motora, una mujer de 35 años y residente en Juncos, salió expulsada y cayó al pavimento resultando con heridas que le causaron la muerte en el acto.

Al conductor se le realizó la prueba de aliento para detectar presencia de alcohol en su organismo, arrojando un resultado de 0.334%, lo cual sobrepasa significativamente el límite legal establecido por la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, que es de 0.08%.

El agente Alejandro Ogando, adscrito a la División de Patrulla de Carreteras San Juan, junta a la fiscal Ivette Nieves Cordero, se hicieron a cargo de la investigación.