Una mujer resultó herida de bala en el rostro en medio de un incidente reportado en horas de la tarde de hoy en Naguabo.

Según informó preliminarmente la Policía, los hechos se registraron a eso de las 4:15 pm en la carretera 31, cerca del parque de pelota de la comunidad La Fe en el mencionado municipio.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades de una agresión en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes localizaron a una mujer que presentaba heridas de bala y fue necesario trasladarla en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras.

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Preliminarmente se supo que la víctima se vio involucrada en un altercado con otra mujer, quien en medio del incidente le disparó. Tras el incidente, la otra fémina involucrada habría sido conducida al cuartel de Naguabo, donde sería interrogada por agentes del CIC de Humacao.

Primera Hora supo que una de las mujeres involucradas en el altercado es una agente de la Policía Municipal de Naguabo.

La división de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao investiga los hechos.