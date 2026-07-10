La Policía de Puerto Rico solicitó este viernes la ayuda de la ciudadanía para localizar a una mujer de 57 años que fue reportada como desaparecida en Bayamón.

Se trata de Ada B. Meléndez Vega, residente de ese municipio, cuya desaparición fue informada por sus familiares, quienes urgieron ayuda para dar con su paradero.

Según la información divulgada por la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, la mujer padece de condiciones de salud mental, incluyendo trastorno bipolar y ansiedad, y actualmente se encuentra descompensada.

Las autoridades indicaron que Meléndez Vega podría estar conduciendo un Toyota Yaris color azul oscuro con tablilla JDH-740.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación a comunicarse de inmediato a la línea confidencial 787-343-2020.

También pueden llamar a la Oficina de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 o 2463, o al CIC de Bayamón al 787-269-2424, extensiones 1610 y 1451.