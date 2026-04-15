Agentes adscritos al precinto de Hato Rey Oeste atendieron una querella de robo reportada en la tarde del martes, aunque los hechos ocurrieron el pasado sábado, 11 de abril, en la tienda Marshalls ubicada en Plaza Las Américas.

Según informó la querellante, empleada de seguridad del establecimiento, las cámaras de vigilancia captaron a una mujer cuando se apropió de mercancía valorada en $121.92.

Entre los artículos robados se encontraban una sortija, pulsera, cadena, pantallas, perfume de mujer, base, polvo y una paleta de sombras. La sospechosa, según el informe, ocultó la mercancía en sus bolsillos y dentro de su ropa.

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Posteriormente, la mujer hizo fila y pasó por la caja registradora, donde realizó la compra de siete artículos que llevaba en el carro de compra y que eran distintos a los que había escondido, pagando $133.74.

Sin embargo, cuando la empleada de seguridad intentó intervenir para detenerla, la mujer la agredió en la mano izquierda y logró marcharse del lugar sin ser detenida.

El agente Luis Torres investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.