Ni siquiera personas cercanas a Wanda Vázquez, como lo fue la exsecretaria a la gobernación, Zoé Laboy, dicen estar sorprendidas con la posibilidad de que la exgobernadora enfrente cargos federales por corrupción.

Las reacciones han comenzado a surgir desde que el abogado de la propia exfuncionaria, el exfiscal federal Luis Plaza, aceptó ayer, jueves, la posibilidad de que su clienta enfrente cargos federales por una supuesta relación con un banquero venezolano que habría donado a su campaña política del 2020.

“Me da mucha pena, pero no puedo decir que me sorprende”, estableció Laboy en la emisora radial Radio Isla 1320.

Aludió a que la persona que supuestamente ya se declaró culpables tras alcanzar un acuerdo de colaboración con los federales, John Blakeman, tenía “una relación directa” con la exgobernadora y lo llegó a ver en Fortaleza.

Pero, más allá de las expresiones de Laboy, quien fungió como su mano derecha en gran parte de su administración gubernamental, varias mujeres han salido públicamente a apuntar contra la exmandataria.

La activista y directora de Proyecto Matria, Amárilis Pagán, escribió un tuit en el que dejó plasmado su sentir sobre el momento que atraviesa Vázquez Garced, quien llegó a ser procuradora de las Mujeres bajo la administración de Luis Fortuño.

“Wanda Vázquez está acostumbrada a la impunidad. Por eso persiguió, difamó, amenazó y violentó a defensoras de derechos humanos mientras fue procuradora. Nadie creía las acusaciones. Le dieron permiso para seguir por la libre. Veamos si de verdad pasa algo ahora”, señaló.

La abogada Mayra López Mulero también también dejó expuesto su sentir, al aludir a que Vázquez Garced ha tenido “patrón de conducto de victimizarse”, así como que ha estado involucrada en actos irregulares por muchos años.

La primera expresión de la abogada fue en la emisora radial WIAC 740. Posteriormente, reiteró sus expresiones a Primera Hora.

Entre otras cosas, aludió a que “evidentemente” la exgobernadora sería acusada en el foro federal.

“Aquí hay un patrón de conducta que apunta a que Wanda Vázquez utilizó la maquinaria de las agencias estatales para dos propósitos, uno ir escalando posiciones y protegiéndose tras las instituciones en las que ella fungió como servidora pública en distintas fesetas y otros para tratar de destruir a los delatores de las acciones irregulares que ella promovió en su carrera del servicio público”, denunció la reconocida abogada.

Agregó que “ella está acorralada y no cuenta ahora con los aliados del pasado en la Fiscalía Federal, como era Rosa Emilia (Rodríguez), que la encubría y protegía y que esto responde a la llegada de Steven Muldrow que no se casa con nadie y no tiene dedos amarrados con nadie y no le tiembla el pulso a la hora de ejecutar sus poderes conforma a los estatutos penales aplicables”.

Para concluir, López Mulero aludió a que el gobierno sigue manchado de corrupción.

“Esto es solamente el comienzo de una limpieza abarcadora a nivel de los funcionarios corruptos que todavía pululan en las entrañas del monstruo gubernamental que ahora dirige Pierluisi”, precisó.