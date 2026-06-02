La División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) realizó un operativo esta mañana relacionado con una investigación por el presunto robo y manipulación de fentanilo dentro de una institución hospitalaria en Puerto Rico.

Como parte de la acusación federal, agentes efectuaron un arresto en el municipio de Carolina, confirmó la agencia.

El caso forma parte de la iniciativa Fentanyl Free America, un esfuerzo dirigido a proteger la confianza en el sistema de salud.

Se espera que los detalles de la acusación federal sean revelados durante una conferencia de prensa pautada para las 11:00 de la mañana en la Fiscalía Federal en Hato Rey.

Según la DEA, el fentanilo es un medicamento sintético utilizado para tratar dolores intensos y como anestésico en procedimientos médicos. Sin embargo, es extremadamente potente: puede ser hasta 100 veces más fuerte que la morfina y unas 50 veces más potente que la heroína.

Una sobredosis puede causar somnolencia extrema, piel húmeda, labios o piel con tono azulado, coma y problemas graves para respirar, lo que puede llevar a la muerte.