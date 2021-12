El abogado Óscar Javier Santamaría Torres admitió este miércoles estar en la “vergüenza pública” tras declararse culpable ante las autoridades federales por delitos de corrupción pública en relación al mismo caso por el que Félix “El Cano” Delgado Montalvo, exalcade de Cataño, también se declaró culpable.

Santamaría Torres, quien era presidente de la compañía de recogido de basura Waste Collection, emitió una disculpa en la que, además, reconoció no tener “el carácter suficiente” para darse cuenta de sus actos ilegales con dinero público.

“Comparezco ante el pueblo de Puerto Rico, para pedir perdón y expresar mi arrepentimiento genuino a mi esposa, a mis padres naturales y adoptivos, mis hijas e hijos, familia, amigos y todas y todos los que se han podido ver afectados por mis acciones. Es mi deseo hacer un reconocimiento público de mis actos cuyas consecuencias han causado dolor y sufrimiento. He fallado y no tuve el carácter suficiente para entender las consecuencias éticas y morales de mis acciones cuyos efectos me han llevado ante la justicia y la vergüenza pública”, afirmó.

Su disculpa llegó luego de que la Fiscalía federal publicara varios documentos sobre las alegaciones y los acuerdos de culpabilidad de Santamaría Torres y Raymond Rodríguez Santos, quien también se declaró culpable por el mismo caso. Ambos alegaron culpa por comisiones ilegales y soborno con fondos federales para ganar contratos con el municipio de Cataño.

“Fue el pasado 30 de noviembre del 2021 cuando ante el honorable juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, hice alegación de mi culpabilidad. Como consecuencia de mis actos el Departamento de Justicia Federal ha radicado un ‘information’, documento mediante el cual acepto mi culpabilidad y se me impone un cargo por el delito de conspiración el cual conlleva una pena de reclusión acordada de cinco años de cárcel, una multa de hasta $250,000.00 y una confiscación del 100% de las ganancias adquiridas ilegalmente”, explicó Santamaría Torres en su disculpa.

“Como consecuencia de mi negligencia en el desempeño de mis funciones, renuncié a mi posición como presidente de la empresa Waste Collection que cuenta con una nueva junta de directores y un nuevo presidente quienes llevan con total independencia las operaciones y el funcionamiento de la empresa. De otra parte cerré mi oficina legal y me he dado de baja del registro notarias, haciendo entrega del protocolo como corresponde. Además, estoy sometiendo al tribunal la desafiliación de mi profesión de abogado y la cancelación de mi licencia, así mismo, abre de acatar cualquier sanción que corresponda”, continuó.

“En cuanto a las compañías VIP y Island Builders las ganancias devengadas por mi persona han sido devueltas en su totalidad en el cargo de confiscación impuesto por el Departamento de Fiscalía federal. Deseo hacer constar que sus directivos estuvieron ajenos a cualquier acción indebida de mi parte”, indicó.

Santamaría Torres reiteró su arrepentimiento en el comunicado que emitió esta tarde.

“Quiero extender mis palabras de perdón a mis antiguos patronos y a todos aquellos que me dieron la oportunidad en mi camino profesional, además a los clientes que por muchos años me han honrado con su confianza. Por otro lado, agradezco profundamente a mi familia y amigos que me han mostrado su solidaridad y su amor, es por ustedes que deseo desde lo mas profundo de mi corazón enmendar mis faltas y restituir el daño causado pagando por mis errores como corresponde. El arrepentimiento si es genuino te lleva a un cambio de mentalidad y luego de una profunda reflexión sobre los errores cometidos yo Oscar Javier Santamaría Torres estoy genuinamente arrepentido. Pretendo probarlo cada día que me quede de vida sirviendo de ejemplo a otros para que jamás se aparten de los valores éticos y morales que deben prevalecer en toda profesión y en la vida”, sostuvo.

Aquí puedes ver los documentos que la Fiscalía federal divulgó este miércoles:

Alegaciones contra Óscar Javier Santamaría Torres

Acuerdo de culpabilidad de Óscar Javier Santamaría Torres

Alegaciones contra Raymond Rodríguez Santos

Acuerdo de culpabilidad de Raymond Rodríguez Santos