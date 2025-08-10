Un perro resultó herido de bala mientras se encontraba junto a su dueño en una residencia ubicada en la carretera PR-119, en el barrio Calabaza de San Sebastián, informó la Policía de Puerto Rico.

Según indicó el querellante, el tiroteo ocurrió mientras se encontraba en la marquesina de su residencia junto a su perro. Desde un vehículo en marcha, alguien realizó varios disparos en dirección a la vivienda. Uno de los proyectiles alcanzó al animal en la zona de la cadera, mientras que otro impactó y causó daños a la ventana frontal de la casa.

El perro fue trasladado por su dueño a un hospital veterinario para recibir atención médica. Se desconoce su condición al momento.

La investigación del incidente quedó en manos del agente Jonathan Morales, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, mientras que la escena fue documentada por la agente Daiana Vargas, de la División de Servicios Técnicos.