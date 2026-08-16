Un joven de 24 años que transitaba en una motora por la carretera PR-165, en Dorado, impactó durante la madrugada de este domingo a un peatón que se encontraba pescando en medio del carril, provocándole heridas de gravedad.

Según la información preliminar de la Policía, el accidente ocurrió a la 1:40 de la madrugada, en el kilómetro 22.2 de la carretera PR-165. El conductor transitaba en una motora Taizhou Zhilong en dirección de Levittown hacia Dorado.

De acuerdo con la investigación, al llegar al mencionado kilómetro, el conductor no se percató del peatón, quien se encontraba pescando en medio del carril, y lo impactó con la parte frontal de la motora. Como resultado del choque, el peatón cayó al suelo y sufrió heridas de gravedad.

El peatón, que no ha sido identificado, fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras, mientras que el conductor de la motora fue llevado a una sala de emergencias local, donde se le realizó la prueba de alcohol en la sangre.

Se desconocen al momento los resultados de la prueba realizada. La Policía sigue investigando.