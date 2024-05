El fiscal de Distrito de Humacao, Yamil Juarbe Molina, expresó hoy que al presente se concentran el recopilar evidencia para establecer quién estaba detrás del volante de la guagua que impactó la madrugada de Día de las Madres, en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-908 del barrio Tejas, en Humacao y huyó de la escena sin socorrerlos.

La camioneta GMC Hummer de 2022, color blanco y sin tablilla fue recuperada durante la mañana de ayer, miércoles, en el solar de una residencia en el sector Aguilar del barrio Palmas, en Arroyo.

Una agente adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, que iba en su vehículo personal, divisó la grúa remolcando la guagua, cuya descripción circulaba por toda la isla por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, en especial esa área policíaca por la cercanía de Humacao con los municipios de Maunabo y Patillas y dio la voz de alerta.

El vehículo, que presenta daños considerables en la parte frontal, fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines periciales al igual que la grúa que la trasladó a Arroyo.

“Yo no puedo responsablemente decir que tengo un sospechoso... Yo no voy a ordenar la citación de ningún ciudadano de Puerto Rico hasta que no tenga un caso sólido y pueda señalar responsablemente a la persona que iba tras del volante de esa guagua que impactó a estas personas y a los equinos”, sostuvo Juarbe Molina, al preguntarle si contaban con evidencia que vinculara a un cantante de música urbana con los sucesos.

Tras la entrevista a fondo con el conductor de la grúa lograron obtener información importante para la pesquisa que tarda en desarrollarse debido a la prueba documental y pericial que se requiere analizar.

Además, se le cuestionó al gruero sobre quien contrató o solicitó los servicios de grúa.

“Tenemos una idea clara de cómo ese vehículo se movió hasta ese lugar, obviamente por ser parte del sumario fiscal no lo puedo compartir, pero sí le puedo decir que la investigación va muy bien”, sostuvo el fiscal de distrito sin revelar si la residencia donde ocuparon la guagua era la del gruero.

Agregó que, “fue una entrevista completa al dueño de la grúa y tenemos información valiosa que va a formar parte del caso que vamos a presentar”.

Como parte de la investigación se espera por los documentos de arrendamiento de la guagua a una institución bancaria, de manera simultánea están corroborando las múltiples confidencias que están recibiendo, el análisis de la evidencia ocupada y en la corroboración de las declaraciones juradas que han tomado.

“Continuamos investigando, solicitando información a entidades públicas y privadas, enviamos ayer el vehículo del Instituto de Ciencias Forenses para las pericias de rigor y entrevistando a testigos y personas que pudieran aportar información valiosa para tener un caso sólido y presentarlo al tribunal”, reiteró.

Los hechos ocurrieron a las 3:36 a.m. mientras los jinetes Ichamary Román Medina de 18 años y Luis De Jesús Rivera de 34, cabalgaban por el lugar y de súbito les impactó de frente un vehículo. Los caballos fallecieron.

Román Medina permanece recluida en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es de cuidado.