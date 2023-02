Como un “acto salvaje” catalogó este martes el gobernador Pedro Pierluisi el tiroteo que se produjo anoche en el residencial Jardines de Cataño, durante una fiesta de cumpleaños y que ocasionó la muerte de un niño de cuatro años, así como de dos jóvenes de 23 y 24 años.

“Se me parte el alma por lo ocurrido en ese residencial en Cataño. Es un acto de salvajismo el entrar en un tiroteo en un área donde se está celebrando un cumpleaños con niños. O sea, a los responsables de este acto salvaje le debe caer todo el peso de la ley y yo le voy a estar dando seguimiento personal a este caso”, afirmó el primer ejecutivo, tras haberle otorgado la permanencia a 1,215 maestros durante un evento celebrado en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

“Esto es una cosa que, no voy a decir que no tiene perdón de Dios, porque yo no debo expresarme de esa forma jamás. Pero, sí, me ha impactado fuertemente”, agregó.

Entre otras cosas, Pierluisi dijo que el incidente le ha provocado que se le “parta el alma”, pues ha sido una “barbaridad”.

La balacera, que dejó la primera masacre del año, se reportó a eso de las 7:30 p.m. de ayer, lunes. La Policía informó que una guagua Toyota Tacoma, color gris, pasó por la avenida Flor del Valle, frente al complejo de vivienda pública, y abrieron fuego contra Johnny Jay Osorio García, de 24 años, quien era vecino del residencial Rosendo Matienzo Cintrón de ese municipio, y Jesús Carrasquillo Alicea, de 23 y vecino de la urbanización Royal Town en Bayamón. Ambos murieron.

Como secuela de la balacera, tres menores de edad resultaron heridos.

La Policía informó que a eso de 2:00 a.m. de hoy, martes, fue declarado muerto en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, Ian Ordoñez, de 4 años, quien recibió un impacto de bala en el abdomen.

Otros menores, una niña de 9 años y un niño de 10, ambos hermanos, resultaron heridos de bala y se encuentran fuera de peligro.

Al hablar del repudiable acto, el primer ejecutivo expresó que se arreciará la lucha contra el crimen.

Aseguró que se hace un esfuerzo para identificar a los responsables y apresarlos.

“Hay que identificarlos, hay que procesarlos y hay que sacarlos de la sociedad libre para protegernos todos, porque este tipo de incidente no se debe repetir y cada vez que se repita va a ser un horror, como lo ha sido en el día de hoy para todos los que estaban allí y todos los que están al tanto de lo ocurrido”, sentenció.

Asimismo, señaló que se debe reforzar la educación en el civismo y en equidad.

“Hay asuntos que también se están atendiendo, como es la raíz del crimen. Estamos combatiendo la pobreza, tenemos iniciativas en curso que han sido exitosas para reducir la pobreza en Puerto Rico y buscar una mejor igualdad. Vamos a hacer una reforma contributiva también, que debe ayudar. Hay tantas cosas que se están haciendo. Por otro lado, en Corrección se está enfatizando mucho la rehabilitación de los que han perdido su libertad”, manifestó el gobernador.

Por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, informó que hay dos comunidades escolares afectadas a raíz de las consecuencias de esta balacera. No quiso divulgar los nombres, ya que aludió a que se pueden estigmatizar a las comunidades.

Comentó que personal de la agencia, en especial sicólogos, han comenzado a intervenir para ayudar a los estudiantes y demás personal a enfrentar la incidencia.

“Manejar la emergencia no es solamente verdad hacia estas dos familias. Es igualmente toda una comunidad que queda asustada que quede impactada por estos eventos y que igualmente ve impactado su diario, verdad, su día a día. Es una situación nefasta y condenable”, precisó Ramos Parés.