La Policía investiga este sábado un robo registrado en la tienda oficial de la costosa marca de relojes Rolex, localizada en The Mall of San Juan, informó la oficial de prensa de la Policía, Yaira Rivera.

El incidente se reportó a eso de las 10:06 a.m. en la tienda Little Switzerland.

La información preliminar apunta a que “un individuo encapuchado y armado” entró a la tienda a cometer el hurto.

La querella policíaca detalla que el maleante era un hombre de tez blanca, que vestía un abrigo blanco con diseños y capucha, un pantalón negro, gafas negras, así como tenis blancos.

El individuo cargó con un reloj Rolex, con la serie 1K1481K6, modelo 336934, marca In Oyster de 42 milímetros, en oyster steel y oro blanco. Este está valorado en $17,750.

El agente Pablo Rivera, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, investiga.