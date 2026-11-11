La División de Patrullas de Carreteras de San Juan busca a dos sospechosos que se internaron en un pastizal y huyeron de una intervención por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito que comenzó en la carretera PR-17 y culminó en el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey.

Los patrulleros detectaron anoche un automóvil Toyota Yaris, color azul, que transitaba con las luces fundidas, la tablilla deteriorada y tintes en las ventanillas con porcentaje menor al 35%, lo que significa que pasa menos luz y el tinte es más oscuro de lo legal.

Al indicarle al conductor que se detuviera en un lugar seguro, este hizo caso omiso a las instrucciones de los oficiales, dando inicio a un seguimiento policiaco que culminó en el mencionado complejo de vivienda pública.

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Los ocupantes abandonaron el vehículo en pastizal, cercano al edificio K, y huyeron a pie.

Posteriormente, los agentes hallaron, cerca del automóvil un arma de fuego marca Glock, modelo 35, con mira láser.

Además, en el interior encontraron otra arma de fuego marca Glock, modelo 35, también con mira con láser; ocho abastecedores; 175 municiones calibre .40; siete tubos cilíndricos con cierre a presión; varios copos; una bolsa transparente, todos con una picadura de aparente marihuana; dos teléfonos celulares y un chaleco antibalas.

La Policía continúa con el proceso investigativo correspondiente para identificar a los individuos, documentar la evidencia y determinar las posibles violaciones de ley.