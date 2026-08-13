La gasolinera Gulf, ubicada en la carretera PR-156, barrio Contorno, en Toa Alta, fue asaltada a eso de las 3:00 de la madrugada por un pistolero, según informó la oficina de Prensa de la Policía.

Mientras el empleado se encontraba trabajando, llegó un motociclista a la tienda de conveniencia con un aparente arma de fuego, la cual mantuvo oculta, y le anunció el asalto.

El delincuente, que utilizaba un pasamontañas para cubrir su rostro y estaba vestido de negro, escapó con $600, producto de las ventas del día.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón tiene a cargo la pesquisa.