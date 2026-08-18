Agentes adscritos a la División de Robos y Fraudes a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas diligencian esta mañana unas 30 órdenes de arresto por fraude y apropiación ilegal de fondos públicos con relación a un esquema para saldar multas de tránsito.

El Departamento de Justicia radicó más de 100 cargos criminales contra 33 personas involucradas en estos delitos tras presuntamente hacer contacto con gestores que se anunciaban para el saldo de las multas, que en realidad solo se borraban del sistema del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

La Policía, junto al Departamento de Justicia, llevará a cabo una conferencia de prensa a las 10:30 a.m. de hoy, martes, para ofrecer más detalles sobre los resultados de esta investigación.