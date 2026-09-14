Un peatón murió durante la madrugada de este lunes tras ser impactado por una guagua en la autopista PR-53, en Ceiba, informó la Policía.

Según la información preliminar, el accidente ocurrió a eso de las 12:10 a.m., en el kilómetro 4.5 de la referida vía.

La investigación reveló que mientras Edelmiro Lebrón Rosado, quien es agente de la Policía de Puerto Rico, franco de servicio, conducía el vehículo marca BMW X5, color gris y del año 2018, impactó a Julio López Hernández, de 60 años y residente en Vieques, quien se encontraba caminando por el carril izquierdo. A consecuencia del impacto, López Hernández falleció en el lugar.

El lugar carece de alumbrado y el paso peatonal está prohibido.

El conductor del vehículo permaneció en la escena y se le realizó la prueba de alcohol, la cual fue negativa.

El agente Dionisio Molina, adscrito a la División de Autopista de Ceiba, se encargó de la investigación junto a la fiscal Sandra Cortés.