El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investiga este sábado un incidente en el que una casa resultó quemada y un hombre herido de bala en la cabeza.

Los hechos se reportaron a eso de las 2:15 p.m. de este sábado en una residencia localizada en la calle Amatista Final, en la urbanización Mirabella Village, entrada del sector El Volcán, en Bayamón.

El informe policiaco precisa que se recibió “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una residencia en llamas. La unidad policíaca llegó hasta el lugar, junto a la unidad del Cuerpo de Bomberos, Manejo de Emergencias y Rescate de Bayamón y localizó a un hombre, en circunstancias que se encuentran bajo investigación, con un disparo en el área de la cabeza”.

El herido fue transportado a un hospital a recibir asistencia. No se dio a conocer la condición.

“El hombre herido está custodiado por la Policía” se detalló.

Personal del CIC se encuentra en la escena para investigar el incidente.

De inmediato, no se informó qué ocurrió con la vivienda que se incendió.