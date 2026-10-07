La Fiscalía de Bayamón formuló 17 cargos criminales contra ocho confinados por delitos relacionados al contrabando y la posesión de sustancias controladas, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La iniciativa, liderada por el Departamento de Justicia en coordinación con el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Policía de Puerto Rico, “es el resultado de distintas investigaciones por hechos ocurridos entre marzo y septiembre de este año en las instituciones correccionales 501 y 705 del Complejo Correccional de Bayamón”.

“Quienes se encuentran cumpliendo una sentencia en una institución correccional tienen la obligación de respetar la ley y las normas establecidas. No vamos a permitir que desde estos espacios se continúe incurriendo en conductas delictivas ni que se facilite la entrada de objetos prohibidos o sustancias controladas”, expresó la secretaria de Justicia, en un comunicado de prensa.

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Los imputados fueron identificados como Wilfredo Berríos Rojas, Isaac Xavier Ayala Poten, Samuel Morales Plumey, Eugenio Rodríguez Martínez, Alexis Rivera Colón y Adonis Soto Rivera, quienes enfrentaron cargos por posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal y por posesión de sustancias controladas con intención de distribuir.

En el caso de Carlos Benítez Rolón, se presentaron dos cargos correspondientes a distintas investigaciones, por los delitos anteriores.

Mientras que a Alejandro Candelario Hernández se le presentaron cargos por posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal y por posesión de sustancias controladas. No se detalló el tipo de drogas que fueron objeto de contrabando.

Los jueces Rafael Pérez Quiñones y Marie Arnais Cintrón Alvarado, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinaron causa para arresto en todos los delitos imputados y fijaron una fianza global de $295,000.

La vista preliminar fue señalada para el 20 de octubre.

Las investigaciones estuvieron a cargo de los agentes Cristian Rodríguez Ostolaza, Juan Valentín Reyes, Víctor Agront Class, Karla García Santana y Christian Rodríguez Ostolaza.