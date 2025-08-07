El fiscal Iván Torres radicó ayer cargos por por maltrato y maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, a Mario José Pérez Guzmán, de 32 años y residente en Lares.

Los hechos ocurrieron la noche del 4 de agosto, en Lares, cuando Pérez Guzmán, presuntamente amenazó con quemar el vehículo de la perjudicada.

Posteriormente, mientras ambos se encontraban en el interior del mismo, el imputado le manifestó que iba a chocar contra un árbol y ambos morirían, acto seguido aceleró el automóvil, lo que provocó que la víctima sintiera temor por su vida.

El juez Rafael Pérez Medina, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto y le fijó una fianza de $10,000, la cual fue diferida a través del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), quedando en libertad bajo supervisión electrónica con un grillete.

La vista preliminar fue citada para el 20 de agosto.

El agente José H. Velez Ruiz, adscrito a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado, tuvo a su cargo la pesquisa, bajo la supervisión de teniente Esteban Méndez Soto.